Судебные тяжбы привели к смене названия компании Ёбидоёби

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Сеть ресторанов суши, которая получила скандальную известность в России, сменила название юридического лица.

Фото: flickr.com by Brian Turner, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Молоток судьи

Теперь компания называется "Суши с приставкой суши". Об этом сообщается на сайте управления службы судебных приставов Мордовии.

Головной офис сети находится в Саранске. Она была вынуждена сменить название юрлица после массовых жалоб россиян. Ещё в апреле прошлого года Арбитражный суд Красноярского края постановил, что название компании противоречит принципам морали и гуманности. Компания пыталась оспорить это решение, но безуспешно.

В "Ёбидоёби" пояснили, что смена названия затронула только юридическое лицо. Сами рестораны продолжат работать под прежним названием. Сеть также сохранит основное название на вывесках и в рекламе.

Уточнения

Суде́бный при́став (судебный исполнитель) — должностное лицо, осуществляющее принудительное исполнение судебных решений и постановлений.





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