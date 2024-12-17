Gloria Jeans приступила к оптимизации производственного процесса в Ростовской области

Компания "Глория Джинс" закрывает швейный цех в городе Сальске Ростовской области.
Сотрудникам предложены места на других фабриках. В региональном министерстве промышленности рассказали, что сейчас Gloria Jeans оптимизирует производственный процесс, не сокращая объёмы выпускаемой продукции.
Возможно, часть производств будет перенесена из Ростовской области в страны Азии — Вьетнам, Бангладеш или Узбекистан.
В октябре ростовская Gloria Jeans вошла в топ-10 продавцов на маркетплейсе Wildberries по выручке. Согласно рейтингу аналитической платформы Mpstats, за месяц компания продала товаров на 1,15 млрд рублей.
Маркетпле́йс — платформа электронной коммерции, интернет‑магазин электронной торговли, предоставляющий информацию о продукте или услуге третьих лиц.
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