Gloria Jeans приступила к оптимизации производственного процесса в Ростовской области

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Компания "Глория Джинс" закрывает швейный цех в городе Сальске Ростовской области.

Фото: commons.wikimedia.org by Щербакова Мария, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Швейный цех

Сотрудникам предложены места на других фабриках. В региональном министерстве промышленности рассказали, что сейчас Gloria Jeans оптимизирует производственный процесс, не сокращая объёмы выпускаемой продукции.

Возможно, часть производств будет перенесена из Ростовской области в страны Азии — Вьетнам, Бангладеш или Узбекистан.

В октябре ростовская Gloria Jeans вошла в топ-10 продавцов на маркетплейсе Wildberries по выручке. Согласно рейтингу аналитической платформы Mpstats, за месяц компания продала товаров на 1,15 млрд рублей.

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