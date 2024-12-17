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В США Eco Wave Power официально запустила технологию получения энергии из морских волн

1:03
Экономика

Компания Eco Wave Power, лидер в области производства энергии из морских волн, официально получила разрешение на запуск своей инновационной наземной технологии в США.

Система волновой энергетики
Фото: www.thecooldown.com is licensed under Free More info
Система волновой энергетики

Это событие стало важным шагом вперёд в развитии экологически чистой энергетики как для самой компании, так и для страны в целом, сообщает thecooldown.com.

По информации от Electrek, компания Eco Wave Power недавно получила последнее необходимое разрешение от Инженерного корпуса армии США на установку системы волновой энергетики. Этот экспериментальный проект по использованию волновой энергии является первым в своем роде в США и будет реализован в Институте океанологии AltaSea в порту Лос-Анджелеса.

Eco Wave планирует разместить восемь поплавков на участках бетонного пирса для использования энергии волн. Эти поплавки предназначены для преобразования естественного движения волн в электричество.

Уточнения

Пирс — двусторонний причал для стоянки и швартовки судов.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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