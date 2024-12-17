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От сварщиков до промоутеров: названы профессии с самыми быстрорастущими зарплатами в 2024 году

1:30
Экономика

Зарплаты в России за последний год заметно увеличились. По данным платформы hh.ru, средний размер предлагаемого жалования вырос на 25%: с 58 тысяч рублей в 2023 году до 71,8 тысячи рублей в 2024-м.

Сварщик за работой
Фото: U.S. Navy by Jason T. Poplin, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сварщик за работой

Наибольший скачок продемонстрировали промоутеры, чьи зарплаты поднялись на 88%, достигнув 68 тысяч рублей. Водители и сварщики также заметно улучшили свои доходы — на 42% и 39% соответственно, теперь им предлагают 129 тысяч и 138,5 тысяч рублей.

Согласно расчётам "Авито Работы", также выросли зарплаты у строителей, рабочих промышленных предприятий и складских сотрудников.

Директор по развитию платформы Роман Губанов отметил, что таким специалистам в 2024 году предлагают на 64-70% больше, чем годом ранее. В среднем по стране рост составил 17%, а средний доход достиг 79,2 тысячи рублей, пишут "Известия".

Росстат также зафиксировал увеличение зарплат. К сентябрю 2024 года средний доход россиян составил 84,3 тысячи рублей, что на 18% выше уровня прошлого года.

Уточнения

За́рплата — вознаграждение за труд или участие в работе. В зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные и стимулирующие выплаты; денежная компенсация, которую работник получает в обмен на свою рабочую силу.

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по формированию официальной статистической информации.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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