Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
От обесцвеченных до кустистых: главные тренды бровей наступающего года
Как легко размягчить капустные листья для голубцов
Чем опасны даже лёгкие переохлаждения: cкрытые угрозы холода
Как справиться с привычкой собаки грызть поводок
Генетики открыли механизм, позволяющий бактериям противостоять радиации
Посадите эти растения рядом с баклажанами, чтобы предотвратить появление колорадского жука
Рекордный кастинг: на главные роли в новом Гарри Поттере претендуют 32 тысячи детей
Скамейки, площадки и кинотеатры: москвичи рассказали, как должны использоваться крыши их домов
Онлайн-фитнес: спасение или провал? Узнайте плюсы и минусы таких тренировок

Арбитражный суд Новосибирской области арестовал счета и имущество ООО Белая Сфера-Констракшн

1:28
Экономика

По решению Арбитражного суда Новосибирской области, на счета и имущество ООО "Белая Сфера-Констракшн", компании, которая управляет аквапарком "Аквамир" в Новосибирске, наложен арест.

Судья держит золотые весы
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Судья держит золотые весы

Иск против эксплуатанта развлекательного объекта подал его владелец — ООО "ВДТ-Строй". Компания требует взыскать с ответчика задолженность по арендной плате в размере 164,8 миллиона рублей и неосновательное обогащение в сумме 12,6 миллиона.

В ходе рассмотрения дела собственник аквапарка попросил суд принять обеспечительные меры и арестовать счета и имущество "Белой Сферы-Констракшн".

13 декабря Арбитражный суд удовлетворил ходатайство ООО "ВДТ-Строй" и постановил арестовать денежные средства на счетах ответчика в размере 177 385 362 рубля до завершения разбирательства.

Ранее, в октябре, Лефортовский суд Москвы избрал меру пресечения для директора ООО "Белая Сфера-Констракшн" Натальи Мухановой, отправив её под домашний арест.

Правоохранители предполагают, что к многомиллионным финансовым махинациям могут быть причастны не только глава "РАТМ-Холдинга" Эдуард Таран, но и ряд других известных предпринимателей.

Уточнения

Аквапа́рк — развлекательный комплекс, в котором есть водные горки, плавательные бассейны, «ленивые реки» и другие водные развлечения.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Змея 2025 года: что нельзя есть за праздничным столом
Еда и рецепты
Змея 2025 года: что нельзя есть за праздничным столом Аудио 
Мифы о прогреве двигателя в зимний период, которые стоит развенчать
Авто
Мифы о прогреве двигателя в зимний период, которые стоит развенчать Аудио 
Популярное
Россия заключила сделку, которая стала настоящим успехом

Недавно России удалось заключить сделку, которая стала для неё настоящим успехом, говорится в материале немецкого издания Frankfurter Rundschau.

Россия заключила одну из самых крупных нефтяных сделок в своей истории
Что будет, если посадить огурцы рядом с помидорами
Что будет, если посадить огурцы рядом с помидорами
Что нельзя носить с джинсами, если вы хотите выглядеть модно и элегантно?
Брэд Питт отреагировал на предложение сняться с Анджелиной Джоли за 60 миллионов долларов
Медведь, Белый лебедь и Бэкфайр. Стратегическая авиация России на страже страны Дмитрий Плотников Путин и Белоусов на коллегии минобороны: Россия выигрывает первую битву с НАТО на Украине Любовь Степушова Тревожнейший звонок: Евросоюз начинает законодательно готовиться к большой войне? Андрей Николаев
Проще некуда: гладкий и вкусный базовый крем для тортов и десертов всего из двух ингредиентов
ВСУ скоро побегут от наступающих ВС РФ на Запорожье и Днепропетровск
Сделайте самый вкусный фарш для пельменей! Блюдо разлетится вмиг
Сделайте самый вкусный фарш для пельменей! Блюдо разлетится вмиг
Последние материалы
Как справиться с привычкой собаки грызть поводок
Генетики открыли механизм, позволяющий бактериям противостоять радиации
Арбитражный суд Новосибирской области арестовал счета и имущество ООО Белая Сфера-Констракшн
Посадите эти растения рядом с баклажанами, чтобы предотвратить появление колорадского жука
Рекордный кастинг: на главные роли в новом Гарри Поттере претендуют 32 тысячи детей
Скамейки, площадки и кинотеатры: москвичи рассказали, как должны использоваться крыши их домов
Онлайн-фитнес: спасение или провал? Узнайте плюсы и минусы таких тренировок
Упаковка как искусство: лучшие советы для путешественников
Ядовитые водоросли стали причиной гибели слонов
Почему в замороженных ягодах больше витамина С, чем в свежих
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.