Арбитражный суд Новосибирской области арестовал счета и имущество ООО Белая Сфера-Констракшн

1:28 Your browser does not support the audio element. Экономика

По решению Арбитражного суда Новосибирской области, на счета и имущество ООО "Белая Сфера-Констракшн", компании, которая управляет аквапарком "Аквамир" в Новосибирске, наложен арест.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Судья держит золотые весы

Иск против эксплуатанта развлекательного объекта подал его владелец — ООО "ВДТ-Строй". Компания требует взыскать с ответчика задолженность по арендной плате в размере 164,8 миллиона рублей и неосновательное обогащение в сумме 12,6 миллиона.

В ходе рассмотрения дела собственник аквапарка попросил суд принять обеспечительные меры и арестовать счета и имущество "Белой Сферы-Констракшн".

13 декабря Арбитражный суд удовлетворил ходатайство ООО "ВДТ-Строй" и постановил арестовать денежные средства на счетах ответчика в размере 177 385 362 рубля до завершения разбирательства.

Ранее, в октябре, Лефортовский суд Москвы избрал меру пресечения для директора ООО "Белая Сфера-Констракшн" Натальи Мухановой, отправив её под домашний арест.

Правоохранители предполагают, что к многомиллионным финансовым махинациям могут быть причастны не только глава "РАТМ-Холдинга" Эдуард Таран, но и ряд других известных предпринимателей.

Уточнения

Аквапа́рк — развлекательный комплекс, в котором есть водные горки, плавательные бассейны, «ленивые реки» и другие водные развлечения.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.