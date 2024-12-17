Как россияне покупают недвижимость в условиях высоких ипотечных ставок

1:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно результатам исследования финансового маркетплейса "Выберу.ру", большинство россиян — 68% — в 2024 году решили временно отказаться от покупки недвижимости из-за высоких ипотечных ставок, которые достигают 25–30%.

Фото: unsplash.com by Grant Lemons grantlemons, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Новостройка

Среди тех, кто всё же решился на приобретение жилья, каждый седьмой пошёл на компромисс, выбрав квартиру меньшей площади или стоимости, сообщает "Газета.Ru".

Льготными программами воспользовались 12% покупателей, а 6% искали исключительно специальные предложения от застройщиков и банков.

В исследовании приняли участие 3 тысячи россиян в возрасте от 18 до 65 лет. Интересно, что все респонденты, имеющие ипотеку, планируют рефинансировать кредит при первой возможности снижения ставок.

Повышение ипотечных ставок связано с увеличением ключевой ставки Центрального банка в 2024 году, что привело к заметному охлаждению рынка недвижимости.

Уточнения

Креди́т (от лат. creditum — заём от лат. credere — доверять) — экономические отношения, при которых одна сторона получает от другой денежные средства, товары/вещи, не запрещённые соответствующим законодательством к передаче, и обещает предоставить возмещение (оплату) или вернуть ресурсы в будущем.



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