Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Парниковый ад Венеры: NASA ищет следы воды на небесном теле
Бывший муж Анны Седоковой Янис Тимма найден мёртвым в Москве
Чтобы машина служила долго и без сбоев, ухаживаем за ней правильно
Это сочетание с шампанским опасно для вашего здоровья
Цветы в воде и грунте: как укоренить букеты в домашних условиях
Забудьте о ноже или крае кастрюли — попробуйте оптимальный способ извлечь яйцо из скорлупы
Безопасно и стильно! Как правильно выбрать двери для квартиры
Чтобы российские спортсмены вернулись, нужно действовать, а не просто ждать
Перед Новым годом вырос спрос на авиабилеты в Индонезию и Китай

Россиян обрадовали повышением МРОТ с 1 января 2025 года

1:22
Экономика

С 1 января минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России увеличится на 16,6%, составив 22 440 рублей, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с РИА Новости.

Российские деньги
Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

Парламентарий уточнила, что повышение затронет более 1,7 млн работников в реальном секторе экономики и 4 млн бюджетников по всей стране.

Тенденция роста

В последние годы МРОТ растёт стабильно:

  • В 2024 году он увеличился на 18,5% (с 16 242 до 19 242 рублей).
  • Президент России Владимир Путин поставил цель довести МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году.

Что это значит для россиян?

Рост минимального размера оплаты труда влияет на:

  • Уровень зарплат в самых низкооплачиваемых сегментах.
  • Расчёт социальных выплат, привязанных к МРОТ.
  • Доходы бюджета через дополнительные налоговые отчисления.

Таким образом, рост МРОТ с 1 января станет ощутимым шагом для поддержки работников как бюджетной сферы, так и реального сектора.

Уточнения

Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации — законодательно установленный минимум, применяемый для регулирования оплаты труда за час, день, неделю, месяц, а также для определения размеров пособий по временной нетрудоспособности и иных целей обязательного социального страхования.

За́рплата (за́работная пла́та, опла́та труда́ рабо́тника, опла́та труда́) — вознаграждение за труд или участие в работе.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Незабываемый куриный бульон: тонкости приготовления
Еда и рецепты
Незабываемый куриный бульон: тонкости приготовления
Россия заключила одну из самых крупных нефтяных сделок в своей истории
Экономика и бизнес
Россия заключила одну из самых крупных нефтяных сделок в своей истории Аудио 
Популярное
Россия заключила сделку, которая стала настоящим успехом

Недавно России удалось заключить сделку, которая стала для неё настоящим успехом, говорится в материале немецкого издания Frankfurter Rundschau.

Россия заключила одну из самых крупных нефтяных сделок в своей истории
Что будет, если посадить огурцы рядом с помидорами
Что будет, если посадить огурцы рядом с помидорами
Что нельзя носить с джинсами, если вы хотите выглядеть модно и элегантно?
Проще некуда: гладкий и вкусный базовый крем для тортов и десертов всего из двух ингредиентов
Крылатая ракета Taurus. Чем грозят России потомки Третьего рейха Дмитрий Плотников Путин и Белоусов на коллегии минобороны: Россия выигрывает первую битву с НАТО на Украине Любовь Степушова Тревожнейший звонок: Евросоюз начинает законодательно готовиться к большой войне? Андрей Николаев
Брэд Питт отреагировал на предложение сняться с Анджелиной Джоли за 60 миллионов долларов
Змея 2025 года: что нельзя есть за праздничным столом
Сделайте самый вкусный фарш для пельменей! Блюдо разлетится вмиг
Сделайте самый вкусный фарш для пельменей! Блюдо разлетится вмиг
Последние материалы
Бывший муж Анны Седоковой Янис Тимма найден мёртвым в Москве
Россиян обрадовали повышением МРОТ с 1 января 2025 года
Чтобы машина служила долго и без сбоев, ухаживаем за ней правильно
Это сочетание с шампанским опасно для вашего здоровья
Цветы в воде и грунте: как укоренить букеты в домашних условиях
Забудьте о ноже или крае кастрюли — попробуйте оптимальный способ извлечь яйцо из скорлупы
Безопасно и стильно! Как правильно выбрать двери для квартиры
Чтобы российские спортсмены вернулись, нужно действовать, а не просто ждать
Перед Новым годом вырос спрос на авиабилеты в Индонезию и Китай
Какие ингредиенты в креме для лица могут вызвать раздражение кожи и акне?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.