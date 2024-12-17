Россиян обрадовали повышением МРОТ с 1 января 2025 года

1:22 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 1 января минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России увеличится на 16,6%, составив 22 440 рублей, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с РИА Новости.

Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

Парламентарий уточнила, что повышение затронет более 1,7 млн работников в реальном секторе экономики и 4 млн бюджетников по всей стране.

Тенденция роста

В последние годы МРОТ растёт стабильно:

В 2024 году он увеличился на 18,5% (с 16 242 до 19 242 рублей).

Президент России Владимир Путин поставил цель довести МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году.

Что это значит для россиян?

Рост минимального размера оплаты труда влияет на:

Уровень зарплат в самых низкооплачиваемых сегментах.

Расчёт социальных выплат, привязанных к МРОТ.

Доходы бюджета через дополнительные налоговые отчисления.

Таким образом, рост МРОТ с 1 января станет ощутимым шагом для поддержки работников как бюджетной сферы, так и реального сектора.

Уточнения

Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации — законодательно установленный минимум, применяемый для регулирования оплаты труда за час, день, неделю, месяц, а также для определения размеров пособий по временной нетрудоспособности и иных целей обязательного социального страхования.



За́рплата (за́работная пла́та, опла́та труда́ рабо́тника, опла́та труда́) — вознаграждение за труд или участие в работе.



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