С 1 января минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России увеличится на 16,6%, составив 22 440 рублей, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с РИА Новости.
Парламентарий уточнила, что повышение затронет более 1,7 млн работников в реальном секторе экономики и 4 млн бюджетников по всей стране.
В последние годы МРОТ растёт стабильно:
Рост минимального размера оплаты труда влияет на:
Таким образом, рост МРОТ с 1 января станет ощутимым шагом для поддержки работников как бюджетной сферы, так и реального сектора.
Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации — законодательно установленный минимум, применяемый для регулирования оплаты труда за час, день, неделю, месяц, а также для определения размеров пособий по временной нетрудоспособности и иных целей обязательного социального страхования.
За́рплата (за́работная пла́та, опла́та труда́ рабо́тника, опла́та труда́) — вознаграждение за труд или участие в работе.
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Недавно России удалось заключить сделку, которая стала для неё настоящим успехом, говорится в материале немецкого издания Frankfurter Rundschau.