Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Это сочетание с шампанским опасно для вашего здоровья
Чтобы машина служила долго и без сбоев, ухаживаем за ней правильно
Цветы в воде и грунте: как укоренить букеты в домашних условиях
Забудьте о ноже или крае кастрюли — попробуйте оптимальный способ извлечь яйцо из скорлупы
Безопасно и стильно! Как правильно выбрать двери для квартиры
Чтобы российские спортсмены вернулись, нужно действовать, а не просто ждать
Перед Новым годом вырос спрос на авиабилеты в Индонезию и Китай
Какие ингредиенты в креме для лица могут вызвать раздражение кожи и акне?
Зловещая ёлка Филиппа Киркорова обошлась ему в круглую сумму

БРИКС бросает вызов доллару: новая система платежей на подходе

1:45
Экономика

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью Аналитическому центру ТАСС заявил, что перспектива создания собственной системы платежей и расчетов для стран БРИКС не просто обсуждается, а уже становится реальностью. По его словам, новый финансовый контур создается как альтернатива в условиях нестабильности долларовой системы.

Страны БРИКС
Фото: kremlin.ru by Управление по печати и информации Президента, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Страны БРИКС

Не гипотетическая перспектива

"Она не просто есть. Она не гипотетическая", — подчеркнул Рябков.

Замминистра отметил, что Россия готова поддержать партнеров, если, например, Бразилия или Иран начнут переход к практической реализации этой идеи. Причем к ним присоединятся и другие страны объединения.

Не замещение доллара, а альтернативный контур

Система платежей БРИКС не предполагает полное замещение доллара. Рябков объяснил, что создается дополнительный механизм для расчетов, который сможет работать в ситуациях, когда традиционные долларовые каналы дают сбои по внешним причинам.

Необходимы дополнительные механизмы

Сергей Рябков подчеркнул, что для эффективного функционирования системы необходимы дополнительные элементы. В частности:

  • клиринговые механизмы;
  • системы страхования сделок и перемещения товаров.

Эти инструменты должны быть независимы от внешнего давления и способствовать стабильной работе новой финансовой инфраструктуры БРИКС.

Альтернатива — реальный шаг вперед

По мнению замглавы МИД, совокупность таких решений станет "тем минимумом", который позволит объединению создать жизнеспособную альтернативу существующей финансовой системе.

Уточнения

БРИКС (англ. BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) — объединение девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии, основанное в июне 2006 года (как БРИК, BRIC) в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая.

До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Пряность жизни: как куркума влияет на здоровье
Еда и рецепты
Пряность жизни: как куркума влияет на здоровье Аудио 
Под Одессой пустили под откос очередной поезд с западным оружием
Силовые структуры
Под Одессой пустили под откос очередной поезд с западным оружием Аудио 
Россия заключила одну из самых крупных нефтяных сделок в своей истории
Экономика и бизнес
Россия заключила одну из самых крупных нефтяных сделок в своей истории Аудио 
Популярное
Россия заключила сделку, которая стала настоящим успехом

Недавно России удалось заключить сделку, которая стала для неё настоящим успехом, говорится в материале немецкого издания Frankfurter Rundschau.

Россия заключила одну из самых крупных нефтяных сделок в своей истории
Что будет, если посадить огурцы рядом с помидорами
Что будет, если посадить огурцы рядом с помидорами
Что нельзя носить с джинсами, если вы хотите выглядеть модно и элегантно?
Проще некуда: гладкий и вкусный базовый крем для тортов и десертов всего из двух ингредиентов
Крылатая ракета Taurus. Чем грозят России потомки Третьего рейха Дмитрий Плотников Путин и Белоусов на коллегии минобороны: Россия выигрывает первую битву с НАТО на Украине Любовь Степушова Тревожнейший звонок: Евросоюз начинает законодательно готовиться к большой войне? Андрей Николаев
Брэд Питт отреагировал на предложение сняться с Анджелиной Джоли за 60 миллионов долларов
Змея 2025 года: что нельзя есть за праздничным столом
Сделайте самый вкусный фарш для пельменей! Блюдо разлетится вмиг
Сделайте самый вкусный фарш для пельменей! Блюдо разлетится вмиг
Последние материалы
Не выбрасывайте картофельную кожуру после чистки — из неё получатся полезные солёные чипсы
Куда спрятать стиральную машину в однушке? Расказываем
Домашние маски для лица из натуральных ингредиентов для идеальной кожи
Цветы, требующие внимание: список комнатных растений с повышенными потребностями
Владимир Путин сообщил, что россияне восхищаются результатами паралимпийцев на Играх в Париже
Три миллиона бутылок в мусор: в эталонной воде нашли фекалии
Марс лишён воды: новые открытия разрушают мечты учёных
Шаурма на её исторической родине разочаровала тревел-блогера из России
Производство автомобилей Solaris на заводе АГР достигло новой отметки
Можно ли делить таблетки и свечи?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.