БРИКС бросает вызов доллару: новая система платежей на подходе

1:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью Аналитическому центру ТАСС заявил, что перспектива создания собственной системы платежей и расчетов для стран БРИКС не просто обсуждается, а уже становится реальностью. По его словам, новый финансовый контур создается как альтернатива в условиях нестабильности долларовой системы.

Фото: kremlin.ru by Управление по печати и информации Президента, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Страны БРИКС

Не гипотетическая перспектива

"Она не просто есть. Она не гипотетическая", — подчеркнул Рябков.

Замминистра отметил, что Россия готова поддержать партнеров, если, например, Бразилия или Иран начнут переход к практической реализации этой идеи. Причем к ним присоединятся и другие страны объединения.

Не замещение доллара, а альтернативный контур

Система платежей БРИКС не предполагает полное замещение доллара. Рябков объяснил, что создается дополнительный механизм для расчетов, который сможет работать в ситуациях, когда традиционные долларовые каналы дают сбои по внешним причинам.

Необходимы дополнительные механизмы

Сергей Рябков подчеркнул, что для эффективного функционирования системы необходимы дополнительные элементы. В частности:

клиринговые механизмы;

системы страхования сделок и перемещения товаров.

Эти инструменты должны быть независимы от внешнего давления и способствовать стабильной работе новой финансовой инфраструктуры БРИКС.

Альтернатива — реальный шаг вперед

По мнению замглавы МИД, совокупность таких решений станет "тем минимумом", который позволит объединению создать жизнеспособную альтернативу существующей финансовой системе.

Уточнения

БРИКС (англ. BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) — объединение девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии, основанное в июне 2006 года (как БРИК, BRIC) в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая.



До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира.



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