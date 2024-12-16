Три миллиона бутылок в мусор: в эталонной воде нашли фекалии

Минеральная вода Perrier, считавшаяся эталоном качества, оказалась в эпицентре скандала: фекальные бактерии в скважинах и угрозы закрытия завода.
Единственный завод по розливу Perrier, расположенный во французском городе Вержез, рекомендовано закрыть. Причина — "неуклонное ухудшение" качества воды, используемой для производства.
Как сообщает Le Monde со ссылкой на отчет регионального агентства здравоохранения (ARS), обнаруженные микроорганизмы нарушают строгие стандарты законодательства для минеральной воды.
В апреле компания Nestlé Waters уничтожила три миллиона бутылок из-за загрязнения скважины бактериями фекального происхождения. Несмотря на локальный характер инцидентов, эксперты ARS считают это неприемлемым для бренда такого уровня.
По данным Le Monde, ситуация угрожает статусу бренда Perrier. Потеря маркировки натуральной минеральной воды станет критическим ударом для компании.
Вода́ (в химии — монооксид водорода, гидроксид водорода; химическая формула — H2O) — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение, молекула которого состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, соединённых между собой ковалентной связью.
Кал (от пра-и.е. kalъ «чёрный»), фека́лии (от лат. faex мн.ч. faeces «осадок; отбросы»), также экскреме́нты — совокупность отходов жизнедеятельности и непереваренных остатков пищи животных и человека, выделяемых во внешнюю среду из дистального окончания кишечника в процессе акта дефекации.
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