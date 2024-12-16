Три миллиона бутылок в мусор: в эталонной воде нашли фекалии

1:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

Минеральная вода Perrier, считавшаяся эталоном качества, оказалась в эпицентре скандала: фекальные бактерии в скважинах и угрозы закрытия завода.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info Вода

Кризис производства

Единственный завод по розливу Perrier, расположенный во французском городе Вержез, рекомендовано закрыть. Причина — "неуклонное ухудшение" качества воды, используемой для производства.

Как сообщает Le Monde со ссылкой на отчет регионального агентства здравоохранения (ARS), обнаруженные микроорганизмы нарушают строгие стандарты законодательства для минеральной воды.

Шокирующие факты

В апреле компания Nestlé Waters уничтожила три миллиона бутылок из-за загрязнения скважины бактериями фекального происхождения. Несмотря на локальный характер инцидентов, эксперты ARS считают это неприемлемым для бренда такого уровня.

Потенциальные потери

По данным Le Monde, ситуация угрожает статусу бренда Perrier. Потеря маркировки натуральной минеральной воды станет критическим ударом для компании.

Уточнения

Вода́ (в химии — монооксид водорода, гидроксид водорода; химическая формула — H 2 O) — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение, молекула которого состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, соединённых между собой ковалентной связью.



Кал (от пра-и.е. kalъ «чёрный»), фека́лии (от лат. faex мн.ч. faeces «осадок; отбросы»), также экскреме́нты — совокупность отходов жизнедеятельности и непереваренных остатков пищи животных и человека, выделяемых во внешнюю среду из дистального окончания кишечника в процессе акта дефекации.



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