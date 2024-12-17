Возвращаемся в СССР: в России появятся продуктовые карточки

Введение продуктовых карточек в России поможет направить социальную поддержку на нуждающихся граждан, обеспечив их возможностью приобрести необходимые товары.
Такой подход направлен на повышение адресности социальной помощи, считает кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, пишет"Газета.Ru".
Эксперт отметил, что идея с продуктовыми карточками — это отличная мера. По его словам, такие карточки помогут обеспечить социальную поддержку тем гражданам, которые в ней реально нуждаются, что способствует улучшению адресности помощи.
Балынин подчеркнул, что хотя карточки не являются универсальным решением проблемы социальной поддержки, они смогут значительно улучшить её адресность.
Кроме того, введение карточек окажет положительное воздействие на отечественных производителей, поскольку граждане будут приобретать их товары, что создаст дополнительный экономический эффект.
Карточная система — система снабжения населения товарами в условиях дефицита, один из способов рационирования.
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Недавно России удалось заключить сделку, которая стала для неё настоящим успехом, говорится в материале немецкого издания Frankfurter Rundschau.