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Австрия готовит судебный иск против Германии из-за пошлин на российский газ

0:58
Экономика

Австрия намерена обратиться в суд из-за нежелания Германии отменить пошлины на транзит российского газа для соседних стран.

Газопровод
Фото: phmsa.dot.gov by PHMSA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Газопровод

Об этом заявила министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер, сообщает ТАСС.

Она отметила, что сборы за хранение газа, которые взимает Германия, мешают Австрии быстрее отказаться от поставок российского топлива.

"Мы должны быть готовы ко всем сценариям. Если Германия продолжит затягивать отмену пошлин, Австрия будет вынуждена подать иск в Европейский суд", — подчеркнула министр.

Напомним, что Германия ввела пошлину на транзит газа в 2022 году, объясняя это расходами на безопасность и хранение топлива. Однако в условиях возможного прекращения прокачки газа через Украину, Австрия, Словакия и Чехия настаивают на скорейшей отмене пошлины для усиления энергетической безопасности Европы.

Уточнения

А́встрия (нем. Österreich МФА: ), официальное название — Австри́йская Респу́блика (Republik Österreich МФА: ) — государство в Центральной Европе.

Герма́ния - государство в Центральной Европе со столицей в Берлине. Площадь территории — 357 592 км². Численность населения на январь 2023 года — 84,4 млн человек.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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