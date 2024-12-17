Путин обозначил приоритет для российской экономики

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент России Владимир Путин заявил, что экономика страны опирается не только на ставку, но и на предложение на рынке товаров. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на его выступление перед представителями бизнес-сообщества.

Фото: kremlin.ru by Администрация Президента России, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Путин подписывает документы

По словам главы государства, к 2025 году предприниматели стремятся к сбалансированному экономическому росту. Путин подчеркнул, что ключевая задача — развивать экономику предложения, чтобы достигать заданных макроэкономических показателей и обеспечивать стабильную занятость.

Ранее лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов обратился к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной с предложением пересмотреть кредитно-денежную политику.

Он отметил, что экономическая устойчивость играет важнейшую роль в противостоянии России с Западом.

Уточнения

Ключевая ставка Банка России (англ lang="en">The key rate of the Bank of Russia) — основной инструмент денежно-кредитной политики, проводимой Банком России.



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