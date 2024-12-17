Путин обозначил приоритет для российской экономики

Президент России Владимир Путин заявил, что экономика страны опирается не только на ставку, но и на предложение на рынке товаров. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на его выступление перед представителями бизнес-сообщества.
По словам главы государства, к 2025 году предприниматели стремятся к сбалансированному экономическому росту. Путин подчеркнул, что ключевая задача — развивать экономику предложения, чтобы достигать заданных макроэкономических показателей и обеспечивать стабильную занятость.
Ранее лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов обратился к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной с предложением пересмотреть кредитно-денежную политику.
Он отметил, что экономическая устойчивость играет важнейшую роль в противостоянии России с Западом.
Ключевая ставка Банка России (англ
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Недавно России удалось заключить сделку, которая стала для неё настоящим успехом, говорится в материале немецкого издания Frankfurter Rundschau.