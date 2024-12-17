Евросоюз метит в уязвимое место российской экономики

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Десять государств Евросоюза обратились с предложением ужесточить санкционные меры против России, особенно в отношении торговли металлами, включая алюминий.

Фото: flickr.com by UC Rusal Photo Gallery, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Алюминий

Как сообщает Reuters, это предложение было изложено в официальном письме, направленном в Брюссель.

Лидером инициативы стала Польша, которая в январе займёт пост председателя ЕС, сменив на этой позиции Венгрию, известную своим скептическим отношением к новым санкциям. Документ также поддержали Дания, Чехия, Ирландия и страны Балтии — Эстония, Латвия и Литва.

В письме отмечается, что российские металлы являются ключевым источником дохода для страны после продажи ископаемого топлива. Поэтому, по мнению авторов обращения, необходимо усилить ограничения на их экспорт.

Уточнения

Экономи́ческие са́нкции (включают торго́вые са́нкции и фина́нсовые са́нкции) — экономические мероприятия запретительного характера (санкции), которые используются одним участником международной торговли (страной или группой стран) по отношению к другому участнику («объекту санкций») с целью принудить последнего к изменению политического курса.



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