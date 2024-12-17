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Мобильность молодёжи под угрозой — Великобритания игнорирует требования ЕС

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Экономика

Европейский союз обратился в Верховный суд ЕС против Великобритании, обвиняя её в нарушении прав граждан ЕС и членов их семей на проживание и трудоустройство в стране после брексита.

Флаг Великобритании
Фото: commons.wikimedia.org by Petr Kratochvil, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0/
Флаг Великобритании

В понедельник Европейская комиссия сообщила, что Великобритания проигнорировала несколько предупреждений о нарушениях законодательства блока, касающегося свободы передвижения. Эти проблемы продолжают оказывать влияние на граждан ЕС, сообщает Bloomberg. 

Лейбористская партия Британии исключила возможность возврата к единому рынку и таможенному союзу ЕС, заявив, что не намерена возобновлять свободное передвижение. Тем не менее, она сталкивается с давлением со стороны некоторых партнеров по ЕС, которые считают необходимым включение вопроса мобильности молодежи в любые новые соглашения после брексита.

Уточнения

Выход Великобритании из Европейского союза сокращённо бре́ксит (англ. Brexit: от Britain (Британия) + exit (выход); /ˈbrɛksɪt, ˈbrɛɡzɪt/) — прекращение членства Великобритании в Европейском союзе и связанная с ним процедура.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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