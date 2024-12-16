Асад улетел, а золото осталось: в Сирии лежит эквивалент $2,2 млрд

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

После ухода Башара Асада Сирия сохранила в Центральном банке 26 тонн золота. Как сообщает агентство Reuters, по рыночной стоимости это около $2,2 млрд. Однако валютные резервы страны практически исчерпаны — в распоряжении государства всего $200 млн наличными.

Фото: responsiblemines.org by Alliance for Responsible Mining, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Золото

Особое внимание привлекает хранилище Центрального банка, защищённое от взрывов. Чтобы получить доступ, необходимы три ключа и кодовая комбинация, которыми владеют разные лица. На прошлой неделе представители новой сирийской администрации осмотрели это хранилище, когда повстанцы взяли под контроль Дамаск.

Экономическое положение Сирии остаётся сложным. Золото — последний крупный резерв страны, но его судьба остаётся под вопросом. Кто контролирует это богатство, и как оно повлияет на восстановление Сирии?

Уточнения

Зо́лото (химический символ — Au, от лат. Aurum) — элемент 11 группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы первой группы) шестого периода периодической системы химических элементов с атомным номером 79.



Си́рия (араб. سُورِيَا‎), официальное название — Сири́йская Ара́бская Респу́блика (ٱلْجُمْهُورِيَّةُ ٱلْعَرَبِيَّةُ ٱلسُّورِيَّةُ‎‎) — государство на Ближнем Востоке.



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