Tesla и рынок электромобилей — администрация Трампа выступает за возвращение авто с ДВС

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Сокращение государственной поддержки электромобилей может негативно сказаться на продажах Tesla, компании Илона Маска, которая занимает ведущие позиции на рынке электромобилей в США.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain выхлопная труба автомобиля

Однако Маск, который вложил более 250 миллионов долларов в поддержку избрания Дональда Трампа, утверждает, что потеря субсидий нанесет больший ущерб конкурентам, чем самой Tesla, сообщает Reuters.

Переходная команда предлагает вернуть оставшиеся средства из бюджета плана Джо Байдена по строительству зарядных станций на сумму 7,5 миллиардов долларов и направить их на переработку минералов для аккумуляторов, а также на "цепочку поставок для национальной обороны и критически важную инфраструктуру".

Рекомендации этой команды позволят автопроизводителям увеличить выпуск автомобилей с бензиновыми двигателями, отменив стандарты выбросов и экономии топлива, которых поддерживалась администрация Байдена.

Уточнения

Бюдже́т (от старонормандского bougette в знач. кошелёк, сумка, мешок с деньгами) — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.



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