Производство автомобилей Solaris на заводе АГР достигло новой отметки

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

С конвейера "Автомобильного завода АГР" в Санкт-Петербурге сошёл 20-тысячный автомобиль Solaris. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автомобиль

Юбилейная машина сошла с конвейера через десять месяцев после выпуска первой. Ей стал синий кроссовер Solaris HC в комплектации Prestige Smart.

Инженеры оснастили автомобиль автоматической коробкой передач и полным приводом. Также в машине есть ассистенты, которые отвечают за безопасность движения, панорамная крыша, аудиосистема с восемью динамиками, адаптивный круиз-контроль, система камер кругового обзора (SVM) и обзор слепых зон (BVM).

На заводе в Северной столице налажено производство полного цикла. Сейчас предприятие выпускает четыре модели машин: Solaris HS, Solaris HC, Solaris KRS и Solaris KRX.

Уточнения

Кроссовер (CUV) — тип автомобиля, промежуточный между SUV и легковым автомобилем.



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