Цены на натуральную икру выросли — россияне переходят на имитированную

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России за год на 19% увеличился спрос на имитированную икру.

Фото: commons.wikimedia.org by 海鮮ドン, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Блюдо с морепродуктами

Это связывают с тем, что цены на натуральную икру значительно выросли — до 9,5 тысячи рублей за килограмм, сообщают "Известия".

"Россияне стали переходить с натуральной красной икры на имитированную (искусственную). По данным аналитиков "Контур.Маркета", которые изучили 1,5 млн чеков, пробитых в разных торговых точках по всей стране в период с 1 октября по 8 декабря 2024-го, и сравнили эти данные с таким же периодом прошлого года, спрос вырос на 19%", — пишет издание.

Ранее сообщалось, что самая дорогая икра продается в Крыму, а также в Мурманской и Московской областях, где цена преодолевает отметку в 10 тысяч рублей. Более девяти тысяч рублей стоит икра в Севастополе, Ростовской, Владимирской, Орловской, Тамбовской и Архангельской областях.

Уточнения

Искусственная икра имитированная икра, белковая икра зернистая) — суррогатный продукт, имитирующий по вкусу и виду рыбью икру, в большинстве своем — лососёвых и осетровых рыб.



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