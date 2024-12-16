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Что ждёт рынок аренды столичных квартир в 2025 году

0:59
Экономика

Руководитель аналитического отдела одной из риелторских компаний Алексей Попов поделился прогнозом: в 2025 году стоимость аренды квартир в столице может вырасти на 13–15%.

Уютная квартира
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Уютная квартира

По словам эксперта, рынок аренды подвержен влиянию не только ключевой ставки Центрального банка, но и ситуации на рынке труда. Аналитик предсказывает рост ставок по аренде к концу 2025 года на уровне 13-15%, сообщает ТАСС.

Согласно данным, предоставленным Поповым, аренда однокомнатных квартир уже подорожала на 25%, а двухкомнатных — на 20%.

Основная причина повышения стоимости аренды заключается в том, что многие россияне решили отложить покупку квартиры из-за отмены массовой льготной ипотеки, повышения процентных ставок в банках и нежелания застройщиков снижать цены на построенное жильё.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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