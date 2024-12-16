Что ждёт рынок аренды столичных квартир в 2025 году

Руководитель аналитического отдела одной из риелторских компаний Алексей Попов поделился прогнозом: в 2025 году стоимость аренды квартир в столице может вырасти на 13–15%.
По словам эксперта, рынок аренды подвержен влиянию не только ключевой ставки Центрального банка, но и ситуации на рынке труда. Аналитик предсказывает рост ставок по аренде к концу 2025 года на уровне 13-15%, сообщает ТАСС.
Согласно данным, предоставленным Поповым, аренда однокомнатных квартир уже подорожала на 25%, а двухкомнатных — на 20%.
Основная причина повышения стоимости аренды заключается в том, что многие россияне решили отложить покупку квартиры из-за отмены массовой льготной ипотеки, повышения процентных ставок в банках и нежелания застройщиков снижать цены на построенное жильё.
Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.
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