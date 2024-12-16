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Где в России проще всего купить новый автомобиль

1:20
Экономика

Ямало-Ненецкий автономный округ и Магаданская область занимают лидирующие позиции в рейтинге российских регионов по доступности покупки нового автомобиля, согласно исследованию РИА Новости.

автосалон
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
автосалон

По данным агентства, в среднем по стране доля семей, которые могут позволить себе купить в кредит и содержать новый недорогой автомобиль стоимостью 1,2 миллиона рублей, составляет 17,6%. При этом в 2024 году доступность машин для семей снизилась, в основном из-за роста цен на автомобили и ставок кредитования.

Результаты исследования показывают, что в разных регионах доля семей, способных приобрести новую машину, сильно варьируется. Лидирует Ямало-Ненецкий автономный округ с результатом 54,7%, за ним следуют Магаданская область (44,5%) и Чукотка (43,2%). Эти регионы отличаются высокими зарплатами по российским меркам. В пятёрку лидеров также вошли Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (39,4%) и Ненецкий автономный округ (37,4%).

Уточнения

Ре́йтинг (англ. rating от глагола англ. rate «оценивать») — числовой или порядковый показатель, характеризующий важность или значимость определённого объекта или явления.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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