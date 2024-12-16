Рынок живых ёлок в России от плантаций до праздничного украшения — как он работает

Ёлка, как символ Нового года, создает в доме атмосферу праздника и волшебства. Украшенная яркими игрушками, гирляндами и мишурой, она дарит уют и тепло, становится центром притяжения для всей семьи, вокруг нее собираются родные и близкие люди, обмениваются подарками и теплыми пожеланиями. У елки дети могут загадать желание Деду Морозу, а взрослые — окунуться в мир детства и поверить в чудо.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info Ёлка

О том, как обстоят дела на российском рынке живых елок, как попадают хвойные красавицы туда и где с ними можно расстаться после праздников, рассказал Pravda.Ru руководитель сети елочных базаров в Москве Владислав Пухарев.

По словам эксперта, объем заготовки ели и сосны в России доходит до миллиона ежегодно. Оптовые покупатели закупают их в предпраздничные дни.

Как елки попадают на рынок?

Сегодня лесхозы не занимаются выращиванием елок для новогоднего праздника. Пухарев отмечает, что 25 лет назад ситуация на рынке была иная — в московских лесхозах (за 100 км от столицы) закупали елки, затем их привозили на продажу. Лесхозы брали семена, лесничие высаживали саженцы в основном в просеках под линиями электропередач. А через 5-7 лет елочки вырубали перед Новым годом. Сейчас такой практики уже нет. Конечно же, деньги от продажи елок шли государству. Сейчас этим занимается частный бизнес.

На российский рынок поставляются лесные елки. Русские елки вырубаются под расчистку полей собственниками в Пермском крае, Челябинской области. Здесь имеются огромные плантации. Сосна завозится из Удмуртии, Челябинской, Пензенской, Самарской и Саратовской областей. Вырубается всегда больше, к примеру, ближе к Ростову сосны на вырубку уже не осталось.

Главная проблема рынка живых елок

Одна из главных проблем рынка живых елок — отсутствие обратной посадки, и рано или поздно может возникнуть дефицит (особенно сосны). Елочные массивы быстрее зарастают мелкой елкой, которую можно рубить по закону. С сосной дела обстоят хуже: поля сельхозназначений самосевкой быстро не засеваются. Пока поле отдыхает, с леса наносит, и через некоторое время появляются сосенки. Когда елка дорастает до нужной высоты (до 2 м в основном), такие поля арендуют, самосев прореживают. Срубленные деревья продают оптовикам.

Размеры новогодних красавиц

Чтобы набрать необходимую высоту (от 1,5 до 2,5 м), дереву — будь то ели, пихты или сосны — требуется 7-8 лет. Первые три года у саженцев формируется корневая система. Через 5-6 лет они могут вырасти до 1 м.

Стоимость живых елок на рынках

Для московского покупателя — в среднем 2,5-4,5 тыс. рублей в зависимости от размеров. В регионах цены могут быть ниже — в среднем 1,5-2 тыс. рублей.

Поставки из-за рубежа

По словам эксперта, датская елка экспортируется из Дании. По-другому ее называют "кавказская пихта", так как семена ранее закупались в России, в Кавказском заповеднике. Датчане в питомниках выращивают эту пихту. Однако для многих россиян это дорогое удовольствие — стартовая цена за метровую ель от 10 тыс. рублей.

Куда можно отправить отстоявших новогоднюю вахту хвойных красавиц?

Как рассказал Владислав Пухарев, в Москве действует программа "Круговорот елки". В регионах также должны быть свои программы. Примерно к 10 января открываются пункты приема елок. Работают в течение месяца. Затем деревья отправляются на переработку. По словам эксперта, на елочных базарах обязательно висят баннеры, которые информируют о том, куда можно прийти после праздников с елкой. В Москве действует около 250 пунктов приема. Единственное требование — елка должна быть "чистой" — без игрушек и мишуры, Деревья идут на переработку в щепу, из которой изготавливают биотопливо, субстрат для выращивания грибов и органическую мульчу.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.