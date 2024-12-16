Как потеря дешёвых ресурсов повлияла на экономику Германии

1:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Экономика Германии стагнирует уже пять лет, сообщает EADaily со ссылкой на Bloomberg.

Фото: flickr.com by Paul Korecky, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Бундестаг

И стала на 5% меньше по сравнению с допандемийным уровнем. Потеря более дешевых российских энергоносителей, постепенный крах автогигантов Volkswagen, Mercedes-Benz Group и уменьшение экспорта усугубили ситуацию. Снижение конкурентоспособности привело к недополучению домохозяйствами 2500 евро ежегодно.

Европа нуждается в Германии, но неправильные решения разрушили немецкую экономическую модель.

В правительственной коалиции Германии произошел раскол, скоро пройдут новые выборы. Политические разногласия угрожают удержать Германию на пути защиты статус-кво.

Экономисты и бизнес-лидеры требуют сокращения бюрократии, модернизации инфраструктуры и ускорения цифровизации. Член правительственной группы независимых экономических советников Вероника Гримм призвала к программе реформ, аналогичной плану "Повестка дня 2010". Для возрождения конкурентоспособности Германии нужно увеличить ежегодные инвестиции в инфраструктуру на треть до 160 млрд евро. Германия остается домом для почти половины скрытых мировых чемпионов, но промышленные и автомобильные гиганты уходят из страны.

Как известно, Volkswagen столкнулся с забастовками и сокращениями у поставщиков. Немецкие фирмы из списка Fortune 500 Europe сократили более 60 тыс. сотрудников в этом году. Thyssenkrupp планирует сократить штат на сталелитейных заводах на 40%. Главный исполнительный директор Thyssenkrupp Мигель Лопес заявил "о необходимости действовать сейчас".

Уточнения

Стагнация — застой в производстве, торговле и т. д.





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