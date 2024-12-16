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Социальные карты снова на повестке — что об этом думают эксперты

Экономика

В России отсутствует дефицит товаров.

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Поэтому необходимость введения продуктовых карточек исключена, заявил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Об этом сообщает сайт Москва 24.

Тем не менее, в некоторых регионах страны уже проводятся эксперименты с различными карточными системами.

Сафонов сообщил, что в Москве действуют карты москвича, которые дают возможность совершать бесплатные поездки на общественном транспорте.

По его мнению, содержание карточек в разных регионах зависит от их бюджета и финансовых возможностей. Эксперт подчеркивает, что малоимущим гражданам необходима финансовая поддержка, и неважно, в какой форме она будет предоставлена — будь то карточкой или наличными.

Кроме того, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил возобновить выдачу продуктовых социальных карт в стране.

Ранее губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил о возможности введения таких карт в регионе. Их разработка намечена на 2025 год. По его словам, аналогичная карта уже существовала в области, но её использование было недолгим. Теперь планируется, что она будет ориентирована на поддержку уязвимых слоев населения, давая возможность приобретать необходимые продукты.

Уточнения

Дефици́т (лат. deficit «недостаёт», deficio «нищать, беднеть») — недостача; недостаточность чего-либо.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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