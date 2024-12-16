Шторм Шидо нанёс значительный ущерб французскому острову Майотта в Индийском океане

Циклон "Шидо" обрушился на остров Майотта, французскую территорию в Индийском океане. Согласно данным, скорость ветра достигала 225 км/ч.
Стихия нанесла значительный ущерб аэропорту Майотты. Жители остались без электричества, воды и связи, сообщает The Guardian.
Префект Майотты Франсуа-Ксавье Бьеввиль сообщил телеканалу Mayotte la Première, что общее число погибших может достигнуть "примерно тысячи или даже нескольких тысяч".
Амбдилвахеду Сумайла, мэр столицы Майотты Мамудзу, сообщил AFP, что ураган " ничего не пощадил".
"Пострадали больница, школы. Дома полностью разрушены", — сказал он.
По данным Министерства внутренних дел Франции, около 100 000 человек (в основном с Коморских островов) нелегально проживают на Майотте, поэтому трудно установить, сколько людей пострадало от циклона.
Президент Франции Эммануэль Макрон проведёт экстренное совещание по поводу катастрофы в 18:00 в Париже, сообщили в его администрации.
Майо́тта — заморский регион и одновременно заморский департамент Франции (с 31 марта 2011 года). Регион с 1976 года является спорной территорией между Францией и Коморами, согласно конституции которых Майотта имеет статус автономного острова. Генеральная Ассамблея ООН признаёт права государства Союз Коморских Островов на остров Майотта (Маоре).
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