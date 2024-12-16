Совет ЕС утвердил 15-й пакет санкций против России и её партнёров

1:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

Евросоюз одобрил 15-й пакет санкций, включив в черный список 84 физических и юридических лица из России, Китая и Северной Кореи.

Фото: commons.wikimedia.org by Richardprins, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Флаг ЕС

В этот список попали также танкеры, перевозящие нефть из России, как указано в заявлении Совета ЕС на уровне министров иностранных дел, сообщает ТАСС.

Запрещен доступ в порты и ряд услуг в области морского транспорта для 52 танкеров из третьих стран, которые, как сообщается, занимаются перевозкой российской нефти, несмотря на стремление Группы семи установить так называемые "ценовые потолки".

В новый пакет санкций также вошли 32 компании из Китая, Индии, Ирана, Сербии и Объединенных Арабских Эмиратов, подозреваемые в "обходе торговых ограничений" и приобретении товаров двойного назначения для России.

Дополнительно было запрещено признавать и исполнять решения российских судов по искам, связанным с компаниями ЕС в Российской Федерации.

Санкции вступят в силу после публикации в "Официальном журнале" Евросоюза, что ожидается в ближайшие дни.

Уточнения

Иск — требование, подаваемое в суд, судебное действие истца, обратившегося к помощи суда, чтобы обязать ответчика признать его право или исполнить то, что он должен.





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