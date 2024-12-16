Польша требует запретить импорт российских удобрений, но при этом сама завозит их тоннами

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

Польские компании увеличили импорт минеральных удобрений из России до рекордных 952 тысяч тонн за январь-сентябрь 2024 года, что на 140% превышает объёмы прошлого года.

Фото: commons.wikimedia.org by M Tullottes Удобрения

Согласно данным издания Rzeczpospolita, стоимость этих поставок составила 1,3 млрд злотых (примерно $325 млн).

Однако парадокс заключается в том, что на фоне таких активных закупок польское правительство призывает Евросоюз ограничить поставки российских удобрений на европейский рынок. В ответ на это ЕС разрабатывает новые меры для повышения пошлин на сельскохозяйственную продукцию и удобрения из России и Белоруссии.

Несмотря на санкционную риторику, Россия остаётся лидером по экспорту удобрений в страны Евросоюза. Крупнейшими импортёрами российской продукции стали Польша, Франция и Германия, пишет oilcapital.ru.

Уточнения

По́льша (пол. Polska МФА: ), официальное название — Респу́блика По́льша (пол. Rzeczpospolita Polska [ʐɛt͡ʂpɔˈspɔlita ˈpɔlska]) — государство в Центральной Европе.



Минера́льные удобре́ния — неорганические соединения, содержащие необходимые для растений элементы питания в виде различных минеральных солей.



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