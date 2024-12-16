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Стало известно, кто в Петербурге за год разбогател больше остальных

1:43
Экономика

Средняя зарплата в Санкт-Петербурге за год увеличилась на 10 тысяч рублей и составила 80 тысяч рублей, об этом сообщила пресс-служба сервиса hh.ru.

деньги
Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
деньги

Наибольший рост доходов зафиксирован в транспортной и логистической сферах. Специалисты в этой области теперь зарабатывают около 109,3 тысячи рублей, что на 35% больше, чем в начале года.

Следом идут работники сферы обслуживания, где заработная плата увеличилась на 32% (или 19,3 тысячи рублей) и достигла уровня 80 тысяч рублей, пишет rosbalt.ru.

Третье место по динамике роста заняли сотрудники административного сектора: их доходы поднялись до 75,3 тысячи рублей (+28%). Рабочие специальности замкнули четвёрку лидеров — зарплаты здесь выросли на 25%, составив 94,4 тысячи рублей.

Аналитики отмечают, что разрыв между ожидаемыми зарплатами и реальными предложениями в Петербурге сократился до минимума. Несмотря на положительную динамику, город занял только 13-е место среди российских регионов по уровню доходов.

Лидирующие позиции в рейтинге заняли Чукотский автономный округ (117 тысяч рублей), Магаданская область (113 тысяч рублей), а также Ненецкий (104 тысячи рублей) и Ямало-Ненецкий автономные округа (102 тысячи рублей). Москва замыкает пятёрку лидеров с показателем в 100 тысяч рублей.

Уточнения

Санкт-Петербу́рг — второй по численности населения город России. Город федерального значения. Административный центр Северо-Западного федерального округа.

За́рплата (за́работная пла́та, опла́та труда́ рабо́тника, опла́та труда́) — вознаграждение за труд или участие в работе. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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