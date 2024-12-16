Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Владислав Бакальчук собирается снять кино об истории создания Wildberries
Россиянам назвали три самых опасных города мира для туристов
Лосось помогает предотвратить инфаркт и тромбоз
Россияне рассказали, сколько потратят на путешествия в новогодние каникулы
Стало известно, кто в Петербурге за год разбогател больше остальных
Эвакуатор или энергосбережение: что делать, если заряд на нуле
Важные доказательства для оспаривания штрафа за нарушение ПДД
Кинолог назвал идеальную породу собак для семей с детьми
Новогодние коктейли с соком: яркие вкусы для каждого

Новогодние депозиты — золотая жила или ловушка? Разбираемся в тонкостях банковских предложений

1:47
Экономика

Перед Новым годом российские банки активно рекламируют депозиты с привлекательными ставками от 23% до 26% годовых.

Стопки монет на столе
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Стопки монет на столе

Несмотря на заманчивые условия, специалисты предупреждают, что к этим предложениям стоит относиться с осторожностью и тщательно анализировать детали договоров.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Светлана Зубкова полагает, что ключевая ставка Центробанка, вероятно, повысится уже 20 декабря. По её мнению, именно эта вероятность влияет на текущие банковские предложения по вкладам.

Зубкова объяснила, что вкладчики могут воспользоваться ситуацией, даже если ставки увеличатся после оформления депозита. Она считает, что клиент имеет право расторгнуть договор досрочно, потеряв начисленные проценты, и заключить новый — с более выгодными условиями.

Если с момента открытия депозита прошло менее трёх недель, а ставка выросла на несколько пунктов, такой шаг может быть выгодным даже с учётом потерь, пишет aif.ru.

Однако эксперт предостерегает от поспешных решений и советует внимательно изучать условия банка. Часто рекламируемый процент может не соответствовать действительной ставке. Например, вместо неё в рекламных материалах могут указывать доходность с учётом капитализации процентов.

Светлана Зубкова также подчеркнула, что согласно закону банки обязаны указывать минимальную гарантированную ставку. При заключении договора надёжный банк должен рассчитать предполагаемую прибыль в рублях, что позволяет вкладчику понять реальный процент доходности.

Уточнения

Центра́льный банк Росси́йской Федера́ции (Банк Росси́и, ЦБ РФ, Центробанк РФ) — особый публично-правовой институт России, главный банк (первого уровня).

Ключевая ставка Банка России (англ   lang="en">The key rate of the Bank of Russia) — основной инструмент денежно-кредитной политики, проводимой Банком России.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Умный торт: вы просто выливаете тесто в форму, и оно превращается в духовке в трёхслойный десерт
Еда и рецепты
Умный торт: вы просто выливаете тесто в форму, и оно превращается в духовке в трёхслойный десерт Аудио 
Руки и плечи поразят окружающих: 3 лайфхака, чтобы научиться много раз отжиматься
Новости спорта
Руки и плечи поразят окружающих: 3 лайфхака, чтобы научиться много раз отжиматься Аудио 
Не торопитесь варить макароны: что нужно сделать в первую очередь
Еда и рецепты
Не торопитесь варить макароны: что нужно сделать в первую очередь Аудио 
Популярное
Сенсация в мире здорового питания: учёные нашли замену гречке

Амарант — это зерновая культура, известная своими уникальными свойствами и высоким содержанием питательных веществ. Этот древний злак, родом из Южной Америки, использовался ещё древними ацтеками.

Сенсация в мире здорового питания: учёные нашли замену гречке
Умный торт: вы просто выливаете тесто в форму, и оно превращается в духовке в трёхслойный десерт
Умный торт: вы просто выливаете тесто в форму, и оно превращается в духовке в трёхслойный десерт
Не торопитесь варить макароны: что нужно сделать в первую очередь
Участники популярной группы готовы воссоединиться на новогодние праздники за 20 млн рублей
Иностранные туристы на Новый год приезжают в Россию, отели Москвы и Петербурга забронированы ещё с осени Игорь Буккер Сводка с фронта: на СВО уничтожено более 6500 наёмников ВСУ, Зеленский очень боится за свою жизнь Дмитрий Плотников
Руки и плечи поразят окружающих: 3 лайфхака, чтобы научиться много раз отжиматься
Откуда на самом деле появляются тараканы в вашем доме и как от них навсегда избавиться
Что будет, если посадить огурцы рядом с помидорами
Что будет, если посадить огурцы рядом с помидорами
Последние материалы
Как отучить собаку спать на кровати или диване? Действуйте по этим правилам
Минфин увеличил лимиты по семейной ипотеке до 8,65 трлн рублей
Как не дать зимним холодам испортить ваши волосы
Команду Трампа заинтересовал мирный план Орбана по Украине
Простая ошибка на парковке, которая может стоить вам штрафа
Жителей многоквартирных домов защитят от навязанных услуг
Как сквозняки вредят вашему организму
Певец Григорий Лепс честно высказался об алкоголизме
Как ухаживать за денежным деревом, чтобы привлечь богатство
Чем заменить новогоднюю елку: несколько альтернативных идей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.