Новогодние депозиты — золотая жила или ловушка? Разбираемся в тонкостях банковских предложений

1:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Перед Новым годом российские банки активно рекламируют депозиты с привлекательными ставками от 23% до 26% годовых.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Стопки монет на столе

Несмотря на заманчивые условия, специалисты предупреждают, что к этим предложениям стоит относиться с осторожностью и тщательно анализировать детали договоров.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Светлана Зубкова полагает, что ключевая ставка Центробанка, вероятно, повысится уже 20 декабря. По её мнению, именно эта вероятность влияет на текущие банковские предложения по вкладам.

Зубкова объяснила, что вкладчики могут воспользоваться ситуацией, даже если ставки увеличатся после оформления депозита. Она считает, что клиент имеет право расторгнуть договор досрочно, потеряв начисленные проценты, и заключить новый — с более выгодными условиями.

Если с момента открытия депозита прошло менее трёх недель, а ставка выросла на несколько пунктов, такой шаг может быть выгодным даже с учётом потерь, пишет aif.ru.

Однако эксперт предостерегает от поспешных решений и советует внимательно изучать условия банка. Часто рекламируемый процент может не соответствовать действительной ставке. Например, вместо неё в рекламных материалах могут указывать доходность с учётом капитализации процентов.

Светлана Зубкова также подчеркнула, что согласно закону банки обязаны указывать минимальную гарантированную ставку. При заключении договора надёжный банк должен рассчитать предполагаемую прибыль в рублях, что позволяет вкладчику понять реальный процент доходности.

Уточнения

Центра́льный банк Росси́йской Федера́ции (Банк Росси́и, ЦБ РФ, Центробанк РФ) — особый публично-правовой институт России, главный банк (первого уровня).



Ключевая ставка Банка России (англ lang="en">The key rate of the Bank of Russia) — основной инструмент денежно-кредитной политики, проводимой Банком России.



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