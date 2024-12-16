Россияне сообщают о резком снижении лимитов по кредитным картам

1:36 Your browser does not support the audio element. Экономика

Пользователи форума "Банки.ру" сообщили о резком сокращении лимитов по кредитным картам, что вызвало обеспокоенность.

Фото: Freepik by wayhomestudio is licensed under СС0 Женщина с телефоном расстроена

"Известия" изучили жалобы клиентов, которые указывают на проблемы со снижением кредитных лимитов без предварительного уведомления. В ноябре и декабре этого года случаи такого рода значительно возросли.

Клиенты ВТБ делятся в своих отзывах, что лимиты по их картам урезали в разы — от двукратного сокращения до уменьшения в девять и даже 20 раз. К примеру, одному из пользователей кредитная сумма была снижена с 200 тысяч до 10 тысяч рублей. Другой клиент рассказал, что его лимит был полностью обнулен без предупреждения, однако затем он смог вернуть его по запросу.

Эксперты из пресс-службы ВТБ пояснили, что лимиты сокращаются, как правило, у клиентов с высокой долговой нагрузкой или у тех, кто имеет просрочки по платежам.

Подобные проблемы наблюдаются и у клиентов Альфа-банка, как указано в отзывах пользователей на том же форуме.

Клиенты "Сбера" также всё чаще сообщают о том, что банк аннулирует кредитные лимиты по картам, которые долгое время не использовались. Перед этим финансовая организация отправляла уведомления, информируя пользователей о необходимости провести хотя бы одну транзакцию для сохранения лимита. Тем не менее, после жалоб клиентов, в двух из трех случаев сотрудники банка восстанавливали доступ к средствам.

Уточнения

Лимит (лат limes (limitis) — граница (предел); норма, в пределах которой разрешено пользоваться чем-либо, расходовать что-либо) — это средство управления определёнными формами принимаемого риска.



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