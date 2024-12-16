Спрос на работников ресторанной сферы увеличился на 45% в России

1:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Востребованность сотрудников в ресторанной сфере значительно увеличилась в период с января по ноябрь этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фото: commons.wikimedia.org by Journalistgm, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Шеф-повар в ресторане в процессе приготовления блюда

Спрос на специалистов возрос на 45%, согласно расчетам экспертов сервиса "Авито Работы", предоставивших данные для РИА Новости.

Исследование показало, что количество вакансий для работников кухни увеличилось на 52%, а для персонала залов — на 26%.

На кухне самой популярной профессией стал повар-мясник, количество вакансий в этой категории возросло почти вдвое, а средний уровень заработной платы достиг 96,5 тыс. рублей.

Также наблюдается высокий интерес к специалистам, занимающимся приготовлением блюд на открытом огне — здесь количество предложений возросло на 63%, а средняя зарплата составляет 78 тыс. рублей.

Число вакансий помощников повара увеличилось на 55%, с предложениями по заработной плате около 52 тыс. рублей.

Кроме того, на кухне требуются кондитеры, пекари, пиццамейкеры и повара.

Среди работников залов наибольшее количество вакансий отмечается для буфетчиков, спрос на которых вырос на 76%. Предложенная зарплата в этой сфере составляет 48,5 тыс. рублей.

Вакансий для бариста стало на 45% больше, с заработной платой около 42 тыс. рублей, для барменов — на 22% (средний доход составляет 46,6 тыс. рублей), и на 20% для официантов, которые могут рассчитывать на 55 тыс. рублей.

Уточнения

Рестора́н (от лат. restauro «восстановить, крепить») — предприятие общественного питания с широким ассортиментом блюд сложного приготовления, включая заказные и фирменные.



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