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Экономика Германии приблизилась к точке невозврата

1:01
Экономика

Немецкая экономика стремительно движется к "точке невозврата", согласно аналитическим данным, представленным Bloomberg.

Финансист
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Финансист

На протяжении последних пяти лет экономический рост в Германии фактически застопорился, и властям не удаётся изменить эту ситуацию.

В настоящий момент ВВП страны ниже на 5% по сравнению с тем уровнем, который мог бы быть достигнут, если бы не произошло замедление, связанное с пандемией COVID-19.

Как отмечает агентство, основными факторами, способствующими падению экономики, являются энергетический кризис и проблемы с экспортом.

По оценкам Bloomberg, восстановить большую часть возникшего дефицита окажется весьма сложно, учитывая такие негативные последствия как утрата дешёвых энергетических ресурсов из России, а также неспособность таких крупных игроков автомобилестроительной отрасли как Volkswagen и Mercedes-Benz Group конкурировать с китайскими производителями.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.

Герма́ния (нем. Deutschland МФА: ), полное официальное название — Федерати́вная Респу́блика Герма́ния (нем. Bundesrepublik Deutschland; аббр. ФРГ, нем. BRD) — государство в Центральной Европе со столицей в Берлине.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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