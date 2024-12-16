Экономика Германии приблизилась к точке невозврата

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Немецкая экономика стремительно движется к "точке невозврата", согласно аналитическим данным, представленным Bloomberg.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Финансист

На протяжении последних пяти лет экономический рост в Германии фактически застопорился, и властям не удаётся изменить эту ситуацию.

В настоящий момент ВВП страны ниже на 5% по сравнению с тем уровнем, который мог бы быть достигнут, если бы не произошло замедление, связанное с пандемией COVID-19.

Как отмечает агентство, основными факторами, способствующими падению экономики, являются энергетический кризис и проблемы с экспортом.

По оценкам Bloomberg, восстановить большую часть возникшего дефицита окажется весьма сложно, учитывая такие негативные последствия как утрата дешёвых энергетических ресурсов из России, а также неспособность таких крупных игроков автомобилестроительной отрасли как Volkswagen и Mercedes-Benz Group конкурировать с китайскими производителями.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.



Герма́ния (нем. Deutschland МФА: ), полное официальное название — Федерати́вная Респу́блика Герма́ния (нем. Bundesrepublik Deutschland; аббр. ФРГ, нем. BRD) — государство в Центральной Европе со столицей в Берлине.

