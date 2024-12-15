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Рамзан Кадыров поставил точку в спорах о поставках пшеницы в Сирию

0:43
Экономика

Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с опровержением слухов о прекращении поставок российской пшеницы в Сирию. В своём Telegram-канале он заявил, что сообщения об этом являются ложными.

Ramzan Kadyrov (2018-06-15) 01
Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Ramzan Kadyrov (2018-06-15) 01

"Искажена информация о задержании сухогрузов с коммерческим зерном, которое не имеет отношения к контракту между двумя странами", — пояснил Кадыров.

Он подчеркнул, что задержанные грузы не связаны с межгосударственными договорами. Более того, глава Чечни заверил, что в случае необходимости готов взять вопрос обеспечения Сирии зерном под личный контроль, используя ресурсы Фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

Уточнения

Пшени́ца (лат. Tríticum) — род травянистых, в основном однолетних, растений семейства Злаки, или Мятликовые (Poaceae), ведущая зерновая культура во многих странах.

Си́рия (араб. سُورِيَا‎), официальное название — Сири́йская Ара́бская Респу́блика (ٱلْجُمْهُورِيَّةُ ٱلْعَرَبِيَّةُ ٱلسُّورِيَّةُ‎‎) — государство на Ближнем Востоке.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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