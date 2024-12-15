Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с опровержением слухов о прекращении поставок российской пшеницы в Сирию. В своём Telegram-канале он заявил, что сообщения об этом являются ложными.
"Искажена информация о задержании сухогрузов с коммерческим зерном, которое не имеет отношения к контракту между двумя странами", — пояснил Кадыров.
Он подчеркнул, что задержанные грузы не связаны с межгосударственными договорами. Более того, глава Чечни заверил, что в случае необходимости готов взять вопрос обеспечения Сирии зерном под личный контроль, используя ресурсы Фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова.
Пшени́ца (лат. Tríticum) — род травянистых, в основном однолетних, растений семейства Злаки, или Мятликовые (Poaceae), ведущая зерновая культура во многих странах.
Си́рия (араб. سُورِيَا), официальное название — Сири́йская Ара́бская Респу́блика (ٱلْجُمْهُورِيَّةُ ٱلْعَرَبِيَّةُ ٱلسُّورِيَّةُ) — государство на Ближнем Востоке.
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Амарант — это зерновая культура, известная своими уникальными свойствами и высоким содержанием питательных веществ. Этот древний злак, родом из Южной Америки, использовался ещё древними ацтеками.