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Российский миллиардер впал в немилость Польши

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Экономика

Министерство внутренних дел Польши внесло российского бизнесмена Олега Бойко, председателя наблюдательного совета инвестиционной группы Finstar Financial Group, в санкционный список.

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Фото: wikimapia by Mateusz War, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Причины введения санкций

Согласно данным польского МВД, основанием для таких мер стало подозрение, что Бойко через группу 4Finance управляет польскими микрофинансовыми организациями. Министерство утверждает, что это управление осуществляется через специально подобранную команду менеджеров, сообщает ТАСС.

Последствия санкций

Включение Олега Бойко в санкционный список Польши означает запрет на его въезд в страну и замораживание всех активов, принадлежащих ему на территории республики.

"Это решение направлено на защиту польской экономики от потенциального влияния иностранных субъектов", — прокомментировал глава МВД Польши Томаш Семоняк.

Уточнения

По́льша (пол. Polska МФА: ), официальное название — Респу́блика По́льша (пол. Rzeczpospolita Polska [ʐɛt͡ʂpɔˈspɔlita ˈpɔlska]) — государство в Центральной Европе.

Экономи́ческие са́нкции (включают торго́вые са́нкции и фина́нсовые са́нкции) — экономические мероприятия запретительного характера (санкции), которые используются одним участником международной торговли (страной или группой стран) по отношению к другому участнику («объекту санкций») с целью принудить последнего к изменению политического курса.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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