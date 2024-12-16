Чем опасна оплата переводом на рынке

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Юрист Александр Хаминский предупредил россиян о возможных рисках при оплате товаров переводом на карту.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина в розовом держит в руках розовый телефон

Он отметил, что такие транзакции могут вызвать подозрения и привести к привлечению к ответственности за финансирование терроризма или экстремизма, сообщает РИА Новости.

Эксперт подчеркнул, что хотя российское законодательство не запрещает подобные переводы, существует высокая вероятность, что банковский счет, на который осуществляется перевод, используется не только для легальной предпринимательской деятельности.

Хаминский советует проявлять осторожность и предпочитать традиционные методы оплаты при покупках. В противном случае следует быть готовым к тому, что ваш платеж может быть расценен как участие в финансировании экстремистских или террористических действий.

Уточнения

Платёж (синонимы: плата, уплата, оплата, расчёт) — расчёт за купленный товар или полученную услугу посредством обмена соответствующего количества денег на товар.





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