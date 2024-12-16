Как онлайн-покупки изменили рынок валенок в России

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

С начала 2024 года жители России приобрели валенки на сумму 2,41 миллиарда рублей.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Снеговик

Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу государственной маркировочной системы "Честный знак". Сумма стала рекордной за последние три года.

Сравнивая с периодом январь-ноябрь 2023 года, можно увидеть рост на 27,6%. По сравнению с 2022 годом увеличение составило 30,6%, а по сравнению с 2021 годом — 56,6%.

Основное число заказов на такую обувь осуществляется через онлайн-платформы.

Ранее сообщалось, что москвичей ожидает резкое похолодание на следующей неделе. Температура начнёт снижаться в четверг и к пятнице ночью опустится до -10-15 градусов.

Уточнения

Система маркировки и прослеживания товаров в России — специальный вид информационных систем, предназначенных для контроля прохождения товаров от производителей и/или импортеров через торговые сети потребителям. Крупнейшей системой маркировки является «Честный знак» (товары лёгкой промышленности, шубы, обувь, табак, лекарства, молочная продукция, шины и ряд других товарных групп; с 2024 года — все товарные группы).



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