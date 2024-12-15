Крах амбиций: Лондон теряет ключевых игроков фондового рынка

1:21 Your browser does not support the audio element. Экономика

Лондонская фондовая биржа (LSE) переживает самые тяжелые времена с момента мирового финансового кризиса.

Фото: commons.wikimedia.org by Mайкл Гиммельфарб, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лондон

Согласно данным Financial Times, с начала года биржу покинули 88 компаний, а количество первичных размещений акций (IPO) составило всего 18 — это худший показатель за последние 15 лет.

Почему компании уходят?

С 2020 года шесть компаний, входящих в индекс FTSE 100, сменили место первичного листинга, предпочтя зарубежные биржи. В декабре стало известно о решении Ashtead — компании с капитализацией £23 миллиарда, — перенести листинг в Нью-Йорк. Суммарная капитализация семи компаний, покинувших биржу, составляет около £280 миллиардов, что эквивалентно 14% от общей стоимости FTSE 100.

Америка в приоритете

Большинство компаний, уходящих с LSE, выбирают американские биржи. Как отмечают руководители, Нью-Йорк привлекает более широким кругом инвесторов и возможностью увеличить ликвидность акций. Для некоторых компаний США также являются ключевым рынком сбыта, что делает американские площадки более выгодным выбором.

Уточнения

Ло́ндон (англ. London МФА: ) — столица и крупнейший город Англии и Великобритании.



Ры́нок це́нных бума́г фо́ндовый ры́нок (англ. securities market, англ. stock market, англ. equity market) — совокупность экономических отношений по поводу выпуска и обращения ценных бумаг между его участниками.



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