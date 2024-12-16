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Эти мошеннические схемы активно используются на вторичном авторынке

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Экономика

Одной из самых распространённых схем мошенничества стало использование фальшивых документов на автомобили.

покупка автомобиля
Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
покупка автомобиля

Также широко применяется метод подмены VIN-номеров, которые находятся на кузове автомобиля. Мошенники аккуратно удаляют оригинальный номер и наносят новый, взятый от легального транспортного средства. Это позволяет "отмывать" угнанные или повреждённые машины и продавать их доверчивым покупателям по цене качественного автомобиля.

Кроме того, всё чаще встречаются случаи создания так называемых "двойников" — автомобилей с идентичными документами, как у уже существующих машин. Обычно такие «двойники» регистрируются в других регионах, что затрудняет их своевременное обнаружение.

Уточнения

Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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