Тройка авто, которые владельцы с удовольствием купили бы снова

При покупке автомобиля необходимо учитывать множество факторов.
Какая у него стоимость на рынке? Как он ведёт себя в неблагоприятных погодных условиях? Каковы показатели безопасности данного транспортного средства? Список можно продолжать.
Однако один из ключевых аспектов, который может многое рассказать о машине, — это уровень удовлетворённости владельцев: купили бы они этот автомобиль снова?
Согласно данным Consumer Reports, был составлен рейтинг из 10 автомобилей с самым высоким уровнем удовлетворённости в 2024 году на основе последнего опроса. Первые три позиции заняли следующие авто:
Ре́йтинг (англ. rating от глагола англ. rate «оценивать») — числовой или порядковый показатель, характеризующий важность или значимость определённого объекта или явления.
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