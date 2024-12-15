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Тройка авто, которые владельцы с удовольствием купили бы снова

1:01
Экономика

При покупке автомобиля необходимо учитывать множество факторов.

BMW X5
Фото: Wikipedia by M 93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
BMW X5

Какая у него стоимость на рынке? Как он ведёт себя в неблагоприятных погодных условиях? Каковы показатели безопасности данного транспортного средства? Список можно продолжать.

Однако один из ключевых аспектов, который может многое рассказать о машине, — это уровень удовлетворённости владельцев: купили бы они этот автомобиль снова?

Согласно данным Consumer Reports, был составлен рейтинг из 10 автомобилей с самым высоким уровнем удовлетворённости в 2024 году на основе последнего опроса. Первые три позиции заняли следующие авто:

  • Mazda MX-5 Miata: 88% владельцев готовы купить её снова.
  • Lexus NX PHEV: 87% владельцев ответили, что купили бы его вновь.
  • BMW X5: 85% владельцев тоже готовы к повторной покупке.

Уточнения

Ре́йтинг (англ. rating от глагола англ. rate «оценивать») — числовой или порядковый показатель, характеризующий важность или значимость определённого объекта или явления.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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