Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Главные мировые научные открытия за прошедшую неделю
Как превратить тыкву в идеальный десерт: рецепт нежных кексов
Свежая, мягкая и красивая — ухаживаем за кожей после душа правильно
Лучшие сорта огурцов для посадки в 2025 году: что выбрать?
Как жить без шерсти на мебели, или породы с минимальной линькой
Анастасия Волочкова рассказала, как держит себя в форме во время новогодних застолий
Прохор Шаляпин заявил, что не собирается на Новый год никому дарить подарки
Как мурлыканье помогает бороться со стрессом и тревогой
Как увидеть Париж и не разориться — оптимальный маршрут и лайфхаки

В 2025 году для новых регионов России выделят более 4 млрд рублей на поддержку сельхозпроизводства

0:48
Экономика

Правительство Российской Федерации окажет помощь в развитии сельскохозяйственного производства и перерабатывающей промышленности в Донбассе и Новороссии.

Распыление пестицидов весной
Фото: commons.wikimedia.org by Maasaak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Распыление пестицидов весной

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое устанавливает правила предоставления субсидий для этих целей.

В федеральном бюджете на 2025 год запланировано более 4 миллиардов рублей для этих целей, в 2026 и 2027 годах – почти по 5 миллиардов рублей ежегодно. Субсидии будут предоставляться в рамках федерального проекта "Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса", который является частью государственной программы по развитию сельского хозяйства.

Уточнения

Субси́дия (от лат. subsidium — помощь, поддержка) — выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Влад Топалов объяснил, почему их семья с Региной Тодоренко считается нестандартной
Российский шоу-бизнес
Влад Топалов объяснил, почему их семья с Региной Тодоренко считается нестандартной Аудио 
Сенсация в мире здорового питания: учёные нашли замену гречке
Еда и рецепты
Сенсация в мире здорового питания: учёные нашли замену гречке Аудио 
Эмин Агаларов рассказал, почему решил во второй раз жениться на экс-супруге
Российский шоу-бизнес
Эмин Агаларов рассказал, почему решил во второй раз жениться на экс-супруге Аудио 
Популярное
Влад Топалов объяснил, почему их семья с Региной Тодоренко считается нестандартной

Музыкант Влад Топалов воспитывает двоих детей от телеведущей Регины Тодоренко.

Влад Топалов объяснил, почему их семья с Региной Тодоренко считается нестандартной
Выгребная яма мигом очистится! Просто бросьте два пакетика этого средства в унитаз
Выгребная яма мигом очистится! Просто бросьте два пакетика этого средства в унитаз
Как правильно запускать двигатель в мороз и не вредить мотору
Даже иностранные комментаторы не боятся говорить, что на соревнованиях выступают россияне
Airbus A320. Европейский небоскрёб, покоряющий небеса планеты Дмитрий Плотников Израильская оппозиция пугает своих же сограждан якобы русским оружием у Хезболлы Юрий Бочаров Израиль готов нанести удар по иранским ядерным объектам. Иран тоже всё? Любовь Степушова
Есть на каждой кухне! Вотрите это средство в ковёр, и он будет выглядеть как новый
Какой привод лучше для зимней дороги
Сенсация в мире здорового питания: учёные нашли замену гречке
Сенсация в мире здорового питания: учёные нашли замену гречке
Последние материалы
Как превратить тыкву в идеальный десерт: рецепт нежных кексов
Свежая, мягкая и красивая — ухаживаем за кожей после душа правильно
Лучшие сорта огурцов для посадки в 2025 году: что выбрать?
Как жить без шерсти на мебели, или породы с минимальной линькой
Анастасия Волочкова рассказала, как держит себя в форме во время новогодних застолий
Прохор Шаляпин заявил, что не собирается на Новый год никому дарить подарки
Как мурлыканье помогает бороться со стрессом и тревогой
Как увидеть Париж и не разориться — оптимальный маршрут и лайфхаки
Учёные выявили необычный фактор летальности рака кожи
Как падение цен открывает двери для западных инвесторов на Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.