В 2025 году для новых регионов России выделят более 4 млрд рублей на поддержку сельхозпроизводства

Правительство Российской Федерации окажет помощь в развитии сельскохозяйственного производства и перерабатывающей промышленности в Донбассе и Новороссии.
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое устанавливает правила предоставления субсидий для этих целей.
В федеральном бюджете на 2025 год запланировано более 4 миллиардов рублей для этих целей, в 2026 и 2027 годах – почти по 5 миллиардов рублей ежегодно. Субсидии будут предоставляться в рамках федерального проекта "Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса", который является частью государственной программы по развитию сельского хозяйства.
Субси́дия (от лат. subsidium — помощь, поддержка) — выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств.
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