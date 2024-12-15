Как падение цен открывает двери для западных инвесторов на Украине

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Правительство Украины активно содействует международным инвестиционным фондам в приобретении ключевых активов страны, сообщает немецкая газета Junge Welt.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина в белой блузке подписывает документы

В настоящее время основная угроза для сырьевых украинских компаний связана с возможностью конфискации их активов. Автор статьи отмечает, что такие меры могут привести к снижению цен на эти активы и создать возможности для их выкупа западными фондами. Перспективы для потенциальных инвесторов Европы выглядят привлекательными, так как после резкого падения стоимости активов открываются шансы на их приобретение по низким ценам.

Ранее мэр Николаева сообщил, что все крупные предприятия в городе приостановили свою работу. Сенкевич отметил, что из-за мобилизации наблюдается острый дефицит кадров во всех отраслях, а наибольшие проблемы ощущаются в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Уточнения

Инве́стор — лицо или организация (в том числе коммерческое предприятие, государство и так далее), размещающие капитал с целью последующего получения прибыли (осуществляет инвестиции).



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