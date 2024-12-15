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Продуктовые социальные карты — как они могут изменить жизнь россиян

1:15
Экономика

Глава комитета Государственной думы по финансам Анатолий Аксаков высказал предложение о внедрении продуктовых социальных карт по всей территории России, вдохновившись инициативой, озвученной в Калининградской области.

Гипермаркет
Фото: Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Гипермаркет

Информацию об этом сообщает портал mk. ru. 

Депутат подчеркнул, что данное предложение имеет логичное обоснование, ведь нуждающиеся граждане в любом случае будут уверены, что у них есть доступ к минимальному набору продуктов и товаров, необходимых для повседневной жизни.

Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин также прокомментировал инициативу, отметив, что это может стать помощью для около 18 миллионов россиян, которые находятся в трудном финансовом положении. По его словам, каждому из таких людей можно было бы выделять около 3 тысяч рублей в месяц, которые можно было бы тратить исключительно на продукты питания.

Кроме того, 12 декабря губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил, что с 2025 года в регионе стартует программа по введению продуктовых социальных карт.

Уточнения

«Регион» может использоваться в значении территориальной единицы государства. В России — как общее название субъекта Федерации. 
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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