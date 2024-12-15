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Как снижение добычи угля в России повлияет на внутренние поставки и экспорт

0:43
Экономика

Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что в 2024 году добыча угля в стране сократится на 1% по сравнению с предыдущим годом.

Гора угля
Фото: Wikipedia by jpmueller99, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Гора угля

Об этом информирует РИА "Новости". Ожидается, что в 2025 году уровень добычи останется на этом же уровне. 

Новак отметил, что, несмотря на снижение объемов добычи, увеличатся поставки угля на внутренний рынок, а также будет обеспечена возможность его экспорта за пределы страны. Таким образом, несмотря на незначительное снижение добычи, планы по удовлетворению внутреннего спроса и экспортным поставкам угля останутся актуальными на ближайшие годы.

Уточнения

Договор поставки — хозяйственный договор, является одной из разновидностей договора купли-продажи и аналогичен ему по форме.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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