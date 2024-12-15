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Шотландский алкоголь продолжает находить путь в Россию

0:59
Экономика

Шотландия продолжает экспортировать алкогольные напитки в Россию на сумму свыше 25 миллионов фунтов стерлингов, несмотря на рекомендации правительства воздержаться от торговли с Россией.

Алкоголь
Фото: flickr.com by Энджи Гарретт, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Алкоголь

Экспорт алкоголя в РФ уменьшился почти вдвое по сравнению с уровнями до СВО, составив около 4 миллионов фунтов стерлингов, сообщает URA.RU.

В то же время в конце октября стало известно, что экспорт вина из Евросоюза в Россию упал до минимального уровня с 2004 года, а поставки виски сократились на 21% по сравнению с июлем.

Ранее сообщалось, что самая дорогая икра продается в Крыму, а также в Мурманской и Московской областях, где цена преодолевает отметку в 10 тысяч рублей. Более девяти тысяч рублей стоит икра в Севастополе, Ростовской, Владимирской, Орловской, Тамбовской и Архангельской областях.

Уточнения

Фунт сте́рлингов — денежная единица Великобритании, одна из основных резервных валют мира.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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