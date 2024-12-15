Шотландия продолжает экспортировать алкогольные напитки в Россию на сумму свыше 25 миллионов фунтов стерлингов, несмотря на рекомендации правительства воздержаться от торговли с Россией.
Экспорт алкоголя в РФ уменьшился почти вдвое по сравнению с уровнями до СВО, составив около 4 миллионов фунтов стерлингов, сообщает URA.RU.
В то же время в конце октября стало известно, что экспорт вина из Евросоюза в Россию упал до минимального уровня с 2004 года, а поставки виски сократились на 21% по сравнению с июлем.
Ранее сообщалось, что самая дорогая икра продается в Крыму, а также в Мурманской и Московской областях, где цена преодолевает отметку в 10 тысяч рублей. Более девяти тысяч рублей стоит икра в Севастополе, Ростовской, Владимирской, Орловской, Тамбовской и Архангельской областях.
Фунт сте́рлингов — денежная единица Великобритании, одна из основных резервных валют мира.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Музыкант Влад Топалов воспитывает двоих детей от телеведущей Регины Тодоренко.