В Роскачестве рассказали, на что следует обратить внимание перед покупкой красной икры

Качественная икра обладает густой консистенцией.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство. Все икринки должны быть одинакового размера и цвета, и они не должны склеиваться в единую массу.
Роскачество также подчеркивает, что икра не должна иметь резких посторонних запахов.
Для проверки качества продукта можно перевернуть банку: если на крышку упадет несколько икринок, это хороший знак. Если банка непрозрачная, ее можно потрясти — если продукт булькает, это указывает на низкое качество.
Место производства должно находиться в районах Камчатки или Сахалина. В противном случае икра могла быть заморожена и затем разморожена для фасовки.
Кроме того, стоит обратить внимание на упаковку: банка не должна быть вздутой.
На Ямале розничная цена красной икры колеблется в пределах шести — семи тысяч рублей за килограмм, что ниже среднероссийского уровня в 8,1 тысячи рублей.
Самая дорогая икра продается в Крыму, а также в Мурманской и Московской областях, где цена преодолевает отметку в 10 тысяч рублей. Более девяти тысяч рублей стоит икра в Севастополе, Ростовской, Владимирской, Орловской, Тамбовской и Архангельской областях.
Икра — вымётываемые в воду яйца рыб, земноводных, моллюсков или иглокожих.
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