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В Роскачестве рассказали, на что следует обратить внимание перед покупкой красной икры

1:23
Экономика

Качественная икра обладает густой консистенцией.

Бутерброды на завтрак
Фото: flickr.com by Глен Макларти, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Бутерброды на завтрак

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство. Все икринки должны быть одинакового размера и цвета, и они не должны склеиваться в единую массу.

Роскачество также подчеркивает, что икра не должна иметь резких посторонних запахов.

Для проверки качества продукта можно перевернуть банку: если на крышку упадет несколько икринок, это хороший знак. Если банка непрозрачная, ее можно потрясти — если продукт булькает, это указывает на низкое качество.

Место производства должно находиться в районах Камчатки или Сахалина. В противном случае икра могла быть заморожена и затем разморожена для фасовки.

Кроме того, стоит обратить внимание на упаковку: банка не должна быть вздутой.

На Ямале розничная цена красной икры колеблется в пределах шести — семи тысяч рублей за килограмм, что ниже среднероссийского уровня в 8,1 тысячи рублей.

Самая дорогая икра продается в Крыму, а также в Мурманской и Московской областях, где цена преодолевает отметку в 10 тысяч рублей. Более девяти тысяч рублей стоит икра в Севастополе, Ростовской, Владимирской, Орловской, Тамбовской и Архангельской областях.

Уточнения

Икра — вымётываемые в воду яйца рыб, земноводных, моллюсков или иглокожих.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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