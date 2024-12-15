Банк ДОМ.РФ составил портрет заёмщика

Банк ДОМ.РФ провел исследование, посвященное целям потребительского кредитования и характеристикам заемщиков.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Стопки монет на столе

Как показали данные, кредиты наличными в основном оформляют клиенты в возрасте от 30 до 39 лет, составляющие 45% всех выдач. Каждый четвертый заемщик находится в возрасте от 40 до 49 лет, тогда как доля молодых заемщиков чуть превышает 15%. Заемщики в возрасте 50-59 лет составляют 7%, а выше 60 лет — всего 2%. Эти сведения предоставлены Lenta.ru.

Большинство потребкредитов оформляют мужчины — 55%. Основной причиной для получения кредита является ремонт, который составляет около 60% всех займов. Примерно 30% заемщиков берут кредит для покупки автомобиля, 10% — для отдыха и путешествий, а менее 5% намерены использовать средства для обучения. По словам Алексея Косякова, заместителя председателя правления банка ДОМ.РФ, средний возраст заемщика в данном сегменте в текущем году составляет 35 лет, что на три года меньше, чем в 2021 году. За последние три года спрос на потребкредиты среди молодежи вырос на 10%.

Согласно информации банка ДОМ.РФ, в 2024 году список ТОП-10 регионов по кредитам наличными возглавила Москва с более чем 50% выдач, за ней следуют Нижегородская область (около 20%) и Краснодарский, Красноярский, Приморский края, а также Воронежская, Челябинская, Пензенская, Самарская области и Санкт-Петербург.

Уточнения

Заёмщик — сторона по кредитным отношениям, получающая кредит и принимающая на себя обязательство возвратить в установленный срок ссуженную стоимость и уплатить процент за время пользования ссудой.





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