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Горнолыжный курорт Шерегеш получит новый аэропорт

0:55
Экономика

В 2027 году в Шерегеше Кемеровской области, рядом с горнолыжным курортом, запланировано начало строительства взлетно-посадочной полосы (ВПП) нового аэропорта.

чемодан в аэропорту
Фото: flickr.com by Maurizio Pesce, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
чемодан в аэропорту

Об этом информирует Telegram-канал правительства России.

Участок для строительства аэровокзала был выбран весной 2022 года. В настоящее время проект находится на стадии государственной экспертизы, заключение которой ожидается в 2025 году.

Терминал нового аэропорта сможет обслуживать до 1,7 миллиона пассажиров в год. В настоящее время туристы прибывают в аэропорт Новокузнецка, который расположен в 180 км от курорта. Открытие собственного аэропорта повысит туристическую привлекательность региона и снимет нагрузку с аэропорта Новокузнецка.

Уточнения

Куро́рт (нем. Kurort — от Kur — лечение и Ort — место, местность) — освоенная и используемая с целью лечения, медицинской реабилитации, профилактики заболеваний и оздоровления особо охраняемая природная территория, располагающая природными лечебными ресурсами и необходимыми для их эксплуатации зданиями и сооружениями, включая объекты инфраструктуры.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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