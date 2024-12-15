Ситуация ужасная: российский бизнес высказал своё мнение об инфляции

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Бизнесмен Владимир Потанин в интервью РБК поделился своим мнением о текущей экономической ситуации, отметив, что инфляция и высокий курс доллара оказывают существенное давление на бизнес.

Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стопки монет

По его словам, "это ужасно, когда бизнес производит меньше денег, чем он потребляет, и такая ситуация ненормальна".

Несмотря на трудности, Потанин считает, что с курсом рубля в пределах 100-110 рублей за доллар страна всё же сможет функционировать.

Он также отметил, что компания "Норникель" адаптировала свою стратегию в соответствии с приоритетами для России, чтобы укрепить кооперацию с Китаем.

Кроме того, Потанин подчеркнул, что в условиях дефицита рабочей силы снижение ставок по кредитам не окажет значительного эффекта, так как есть ограничения на рынке труда.

Уточнения

Влади́мир Оле́гович Пота́нин (род. 3 января 1961, Москва) — российский предприниматель, миллиардер, государственный и политический деятель.



Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности.



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