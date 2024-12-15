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Не скачивайте эти приложения! Эксперт рассказал, как мошенники крадут деньги через ваш телефон

0:52
Экономика

Мошенники используют различные схемы для кражи денег с банковских счетов, рассказал директор по развитию сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Александр Вураско.

Телефонный мошенник
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Телефонный мошенник

Он отметил, что злоумышленники давно применяют шпионские программы для взлома устройств и доступа к конфиденциальной информации.

Вураско объяснил, что с помощью специальных приложений преступники могут следить за экраном телефона жертвы, открывать приложения, читать SMS и вводить коды. Чтобы избежать попадания в ловушку, эксперт советует не скачивать сторонние банковские приложения.

Он также подчеркнул важность немедленного обращения в банк при обнаружении попыток взлома или исчезновения средств с аккаунта.

Чем быстрее информация поступит в финансовую организацию, тем оперативнее можно принять необходимые меры, пишут "Известия".

Уточнения

Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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