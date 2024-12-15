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В Азербайджане раскрыли правду о поставках российского газа на Запад

0:57
Экономика

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев опроверг информацию о продаже российской нефти Западу, назвав такие заявления "ярким примером откровенной дезинформации".

Газопровод
Фото: phmsa.dot.gov by PHMSA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Газопровод

Он подчеркнул, что Азербайджан не продаёт российский газ западным странам. Это заявление было сделано в ответ на слухи, которые начали распространяться в СМИ, пишет "Прайм".

2 декабря госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) сообщила, что страна начала поставки природного газа в Словакию в рамках краткосрочного пилотного контракта с местными компаниями.

Словакия стала двенадцатой страной, которая начала получать газ из Азербайджана. Помимо этого, Баку поставляет газ в Турцию, Грузию, Италию, Грецию, Болгарию, Румынию, Венгрию, Сербию, Словению, Хорватию и Северную Македонию.

Уточнения

Азербайджа́н — государство в восточной части Закавказья (Южного Кавказа) на побережье Каспийского моря, относится к Передней Азии.

Сжи́женный приро́дный газ (СПГ или LNG от англ. liquefied natural gas) — природный газ (преимущественно метан, CH4), искусственно сжиженный путём адиабатического совершения работы в турбодетандере, при этом метан охлаждается до -162 °C для удобства хранения или транспортировки.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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