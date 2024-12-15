США хотят ослабить экономику России, но турбулентность на рынке нефти пугает Байдена

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

США продолжат усилия по ограничению доходов России от продажи нефти, заявила министр финансов Джанет Йеллен в интервью Reuters.

Фото: Openverse by Paul Lowry, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Добыча нефти

Она уточнила, что Вашингтон вместе с партнёрами рассматривает возможность снижения потолка цен на энергоресурсы, что является одной из приоритетных задач Белого дома.

Йеллен подчеркнула, что хотя США не анонсируют новые санкции, они постоянно отслеживают доходы от российской нефти. По её словам, если удастся найти способы ещё более существенно снизить эти доходы, это укрепит позиции Украины.

Ранее СМИ сообщали, что администрация президента США Джо Байдена может в ближайшее время объявить об ужесточении санкций против российского нефтяного экспорта.

Однако, по данным журналистов, Байден долгое время колебался, опасаясь возможного скачка цен на энергоносители.

Уточнения

Джо́зеф Робине́тт (Джо) Ба́йден-мла́дший — американский государственный и политический деятель, 46-й действующий президент США с 20 января 2021 года.



Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.



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